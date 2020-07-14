رئيس لجنة المشروعات بالنواب: إنجاز قانون المشروعات الصغيرة خلال 3 أشهر

كشف النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، تفاصيل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال "مرعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أوصى بضرورة خروج اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر، مشيرًا أنهم يتابعوا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الجهاز أنهى حوالي 80% من اللائحة التنفيذية للمشروع.

وأوضح "مرعي"، أن اللجنة أعدت القانون الجديد برؤية الواقع الحالي ولتلافي المشاكل الموجودة في القانون القديم، مشددًا على أن المشروعات الصغيرة قاطرة الاقتصاد.