بالصور.. الإحلال والتجديد لماركات السيارات القديمة.. تعرف عليها

بدأ العمل على تنفيذ خطة الإحلال والتجديد السيارات منذ العام الماضي، وضعتها الدولة وتسعى في تنفيذها، حيث بدأت بالسيارات النقل الجماعي والميكروباص والتي تعمل بالسولار، وخلال مؤتمر "الأسمرات 3" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع مبادرة (إحلال المركبات المتقادمة).

وقالت "جامع" إنه من المقرر إحلال 50 ألف سيارة أجرة (تاكسي) تعدى عمرها 20 عاما على مدار عامين مخصص له 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إحلال 240 ألف مركبة ميكروباص مرخصة للعمل بالسولار على مدار 4 سنوات مخصص لها 53 مليار جنيه، وذلك خلال المرحلة الأولى من بدء المبادرة التي أقرها الرئيس السيسي، وصرح عنها خلال كلمته في المؤتمر، مؤكدًا على أنه لن يتم ترخيص أي سيارات جديدة ما لم تكن تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أنه من المقرر دخول السيارات (الملاكي) القديمة طى العمليات.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز الماركات والموديلات التي من المقرر دخولها ضمن قائمة الإحلال والتجديد:

الترامكو، والتي يرجع تاريخها إلى خمسينات القرن الماضي، هي وسيلة النقل الجماعي الأكثر شعبية، ومازالت تحتفظ بشعبيتها في الشارع المصري، رغم تهالكها وعدم صلاحيتها كوسيلة للنقل الجماعي، بالإضافة إلى سيارات "فولكس" للنقل الجماعي والتي توجد بكثرة داخل شوارع مصر، وتتمسك هي الأخرى بشعبيتها كوسيلة نقل، وتشمل المبادرة إحلال العديد من الماركات التي انتهت صلاحيتها كوسيلة للنقل الجماعي، ومضى أكثر من 20 عامًا على إنتاجها.

(ترامكو- فولكس - النصر 133 - بيجو 504 - بيجو 505 - بولونيز - جولف تسعينات - دايو لانوس تسعينات - ديهاتسو - فيات 126 - فيات 127 - فيات 128 - فيات 131 - فيات سيينا - فيات رتمو - مازدا تسعينات).