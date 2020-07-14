الهلالي: تحويل آيا صوفيا لمسجد باطل ويسيئ للمسلمين

علق الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على قرار رجب طيب أردوغان بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.

وقال "الهلالي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "أذّكر المحترمين الطيبين في تركيا بحديث سيدنا رسول الله اللي في صحيح مسلم بيقول صلى الله عليه وسلم أنكم لتختصمون لديا ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعضه فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار".

وأضاف: "ده سيدنا النبي اللي بيقول أنا بحكم بالأوراق وبالظاهر لكن كل واحد منكم عارف حق التاني فين ومش معنى أن الحكم طلع يعطيك هذا الحق في الاستحلال لهذا كان لابد من التنبية خاصة في حديث صحيح مسلم أن سيدنا رسول الله بيقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا، ثم ذكر رسول الله الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يقول يارب يارب فأني يستجاب لذلك".

وأضاف: "يعني لو دخلنا مسجد مغصوب وقولنا ياارب ياارب يبقى احنا هتقبل دعوانا؟" متسائلًا: "كيف تقبل دعوانا ونحن في أرض ظلم؟".

وتبرا أستاذ الفقه المقارن، مما فعله أردوغان، معتبرًا أن ذلك تصعيدا لمواجهة الحضارة الإنسانية وإبانة للعالم أن هذا هو شكل المسلمين ودأبهم أنهم يستولون على أموال وممتلكات الآخرين، مؤكدًا أن ذلك يسيئ للمسلمين ويسيئ للدين الإسلامي، مشددًا على أن هذا هو طبع الإخوان الساعي لامتلاك مكاسب وعرق الآخرين.

وطالب الهلالي الشعب التركي بمقاطعة الصلاة في آيا صوفيا احترامًا لممتلكات الأخرين وممتلكات الشعب مشيرًا أنه لو كان متحف فسيكون من مقدرات الشعب ولو اعتبرناه كاتدرائية سيكون من حق المسيحيين وأن يذهب أنصار الإخوان فقط للصلاة في المتحف قهرًا.

واعتبر "الهلالي"، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية الجمعة الماضي، بتحويل المتحف إلى مسجد، حكم غير صحيح وباطل حسب جمهورالفقهاء نظرًا لأنه صدر يوم الجمعة والمنهي عن اجراء التعاقد فيها: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ".