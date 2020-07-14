فيديو.. مستشار الرئيس: مشروع مشتقات البلازما قضية أمن صحي لمصر

تحدّث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، مؤكدا أنّ توطين الصناعة في مصر ليست قضية اقتصادية، لكنها قضية أمن صحي في مصر.

وأضاف عوض الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "عندما نوطن هذه الصناعة في مصر يكون أمر كبير، والرئيس عبدالفتاح السيسي طلب أن تتم هذه الصناعة في مصر، وستتم، خصوصا مع وجود إرادة سياسية ومالية وكل شيء متوفر، والدراسة الآن تتم مع أكبر الشركات والمصانع العالمية لأن هذا الموضوع حساس للغاية".

وتابع تاج الدين: "عن استخراج بلازما وإعطائها لأي إنسان، يجب استخراج مواد تكون بقدر وتقنيات عالية جدا، وتوطين هذه الصناعة في مصر مهم جدا وأمن قومي لمصر والمصريين"، مشيرا إلى أنّ مرضى الهيموفيليا علاجهم موجود ويتم صرفه لهم، لكن الكثير منه يتم استيراده، ومع مشروع البلازما سيتم توطين هذه الصناعة بتكنولوجيا عالمية رفيعة المستوى على أرض مصر.