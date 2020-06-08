"نقل الدم": يمكن استخراج مشتقات من البلازما لعلاج أمراض كثيرة

قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إن التبرع بالبلازما نوع خفيف جدًا من أنواع التبرع، "بنعتبره زي التبرع بالمياه، لكن هناك فائدة كبيرة يجب أن نأخذ بالنا منها، مثلما نقول إن التبرع بالدم ينقذ حياة 3 مرضى لأننا نستطيع أن نفصل من الدم 3 مشتقات، كرات الدم الحمراء، والبلازما، الصفائح".

وأضاف "سراج الدين"، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "Dmc"، أنه يمكن استخراج أكثر من مشتق من البلازما لإنقاذ حياة كثير من المرضي.

وتابع، أن البلازما الذي سيتبرع بها المتبرع يمكن استخراج "ألبومين" منها لكي تفيد مرضى الكبد، و"فاكتور" لتفيد مرضي الهيموفيليا نصف المتكرر، والـ"ميونوجلويلز" لعلاج مرضى المناعة والتهاب الأعصاب، مضيفًا "سنقوم بعمل اكتفاء ذاتي، ولا نحتاج لاستيراد أي شيء من الخارج، وسيتم تصنيعها داخليًا".