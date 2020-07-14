نائب مطروح: السماح بعودة الليبيين العالقين عبر منفذ السلوم

أعلن مهدي العمدة نائب مطروح، عن السماح لليبيين العالقين في الأراضي المصرية بعودتهم مرة أخرى إلى ليبيا دون وجود أي اشتراطات من حجر صحي.

وقال النائب، اليوم الثلاثاء، إنني أجريت اتصالا هاتفيا مع أحد الشخصيات المسؤولة والمكلفة من السلطات الليبية بخصوص ملف الأخوه الليبيين العالقين في مصر، وأكد أنه في غضون اليومين المقبلين سيتم سفر الليبيين من مصر عبر منفذ السلوم بشكل طبيعي وبدون أي كشوفات أو موافقات مسبقة وعلى أن يكون الحجر منزلياً بمسؤولية شخصية لكل ليبي عائد من مصر إلى دولته.

وأضاف النائب، أن الإجراءات ستعود بالوضع بشكل طبيعي في الدخول والخروج إلى ما كان عليه قبل أزمة جائحة الكورونا.

وأشار إلى أنه عقب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" أصدرت الحكومة الليبية قرارا بغلق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام حركة السفر، لليبيين ومنع دخول الليبيين الموجودين فى الدول المختلفة ضمن إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، وهو ما أدى إلى عدم تمكن مئات الليبيين في مصر من العودة لديارهم وأرسهم، واضطروا للإقامة في مصر، واستضفتهم القبائل في مطروح وأجريت إجراءات تنسيقية بين الجانبين المصري والليبي، وعاد جزء منهم في ظل إجراءات صحية مشددة بالإقامة في فنادق للحجر الصحي لفترة، وبعدها يعودون لمنازل في ليبيا، وبعد فتح المنافذ مرة أخرى من الجانب الليبي، جارى السماح لجميع الليبيين المتواجدين في مصر بالسفر مرة أخرى للعودة إلى ليبيا دون أية إشتراطات بالتنسيق مع السطات المصرية فى منفذ السلوم لتسهيل إجراءاتهم.