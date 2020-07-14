مدينة بدر تُسلم ملعبين خماسيين لوزارة الشباب والرياضة 

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنَّه تمّ تسليم ملعبين خماسيين لوزارة الشباب والرياضة لتشغيلهما بمنطقتي مركز المدينة أمام السنترال، والحي السابع "الأندلس" لخدمة المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي بتلك المناطق.

وأشار "مندور"، إلى أنَّه تمّ تنفيذ المشروعين طبقاً للمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة، موضحاً أنَّ ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة تسليم وتشغيل الخدمات والأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة.

جدير بالذكر أنَّ المهندس عبداللطيف بشارة، نائب رئيس جهاز مدينة بدر والمشرف العام على إدارة التنفيذ، كلف المهندس محمد لطفي، مدير عام إدارة التنفيذ، والمهندس يوسف راضي، مدير إدارة التنمية، بتسلم الملعبين وتلافي أي ملاحظات في أثناء عملية التسليم.