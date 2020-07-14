الآثار: لم نرصد أي إصابة بكورونا بين السائحين القادمين من الخارج

قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إنّ استعادة السياحة تعني استعادة الثقة العالمية مرة أخرى، بعد توقفها مؤخرا بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد.

وأضافت شلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ كل ما يهمنا الآن العمل على الضوابط التي يجب تطبيقها في المنشآت السياحية، كي نعيد الثقة للسائح، ونثبت له التزامنا بتطبيق شروط ومعايير دقيقة للحفاظ عليه.

وتابعت أنّ الفتح التجريبي للسياحة الداخلية في مصر كان في جزء بسيط، وزادت تدريجيا، حتى وصلنا إلى فتح السياحة الدولية منذ 1 يوليو، واليوم نحتفل بمرور 14 يوما على فتحها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وحتى الآن لم نرصد أي حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا.