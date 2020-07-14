الحركة الوطنية: نخوض انتخابات "الشيوخ" على الفردي بـ25 مرشحا

قال اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصري، إنّه لا يوجد جديد بشأن المفاوضات مع حزب مستقبل وطن، إذ أرسل الحزب نحو 7 أو 8 أسماء لشخصيات قيادية من الحزب لمستقبل وطن، للاختيار من بينها ضمن القائمة، وما رآه حتى الأن هو وجود شخصيتين فقط، إلا أنّ الأمور النهائية لم تحسم بعد.

وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أنّ الحزب لم يحدد موقفه بعد إذا ما تم اختيار عدد يرضي الحزب في القائمة، فمثل هذا القرار هو مؤسسي في النهاية ويصدر عن جميع مؤسسات الحزب، مشيرا إلى أنّ الحزب في الأغلب لن يختلف حول عدد المقاعد، إذا كان الاختيار وفق قواعد وشروط محددة مقنعة يتوافق عليها الجميع، وليس وفق أهواء شخصية.

وتابع السيد، أنّ الحزب لن يقف طويلا أمام عدد مقاعده في القائمة، وسيخوض انتخابات الشيوخ على عدد مناسب من المقاعد الفردية، إذ يبلغ عدد مرشحي الحزب على المقاعد الفردية بين 22 إلى 25 مرشحا من 15 محافظة.