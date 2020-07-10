عقيلة صالح يجري محدثات في جنيف.. ومستشاره: نعول على الحلفاء في أوروبا

مع تعقد الأزمة الليبية على الرغم من الدعوات الدولية لاستئناف الحوار، واستمرار تركيا في ضخ المقاتلين المرتزقة والسلاح إلى العاصمة طرابلس من أجل القتال إلى جانب فصائل السراج في وجه الجيش الليبي، أعلن مستشار رئيس البرلمان الليبي، أن عقيلة صالح، يجري محادثات في جنيف.

كما قال مستشار صالح، لـ"العربية الحدث"، اليوم: "نعول على حلفاء ليبيا في الاتحاد الأوروبي".

وفي ظل التوتر بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا على ملفات عدة، منها التنقيب عن الغاز والنفط في المتوسط وليبيا، دعا دبلوماسي أوروبي للتعامل بحزم مع تركيا للحفاظ على المصالح الأوروبية.

إلى ذلك، قال الدبلوماسي، الجمعة، في بروكسل، إن "الوضع العسكري في ليبيا دخل نوعاً من الجمود ونسعى لوقف إطلاق النار".

وأضاف: "نعمل في الميدان من أجل الدفع إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ونقوم بدور نشط في نطاق مسار برلين".

يشار إلى أنه في وقت سابق الجمعة، أفادت مصادر من مطار مصراتة لـ"العربية الحدث" بوصول طائرة تابعة لخطوط الأجنحة الليبية إلى مطار مصراتة قادمة من تركيا وعلى متنها 156مرتزقاً سورياً.

وتأتي هذه الدفعة بعد أن غادرت الخميس، طائرة تركية تقل مرتزقة مدينة غازي عنتاب باتجاه ليبيا. وذكرت المعلومات أن 120 عنصراً من المرتزقة قد غادروا على متن الطائرة المذكورة.

يذكر أنه منذ تدخل تركيا في ليبيا خاصة بعد مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والبحري التي جرى توقيعها بين حكومة السراج وأنقرة، قامت الأخيرة بإرسال آلاف المرتزقة من السوريين للقتال إلى جانب قوات حكومة السراج هناك.

وبعدما أرسلت كتيبة "الضمان تاجوراء" المتحالفة مع حكومة السراج المدعومة من أنقرة، الخميس، قوة جديدة بينها عناصر مرتزقة سوريون إلى محاور سرت، حذر المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الأتراك، من رد عربي قاس حال تنفيذ أي هجوم على المدينة.

وقال "المسماري" في تهديده، إن أحلام الأتراك ستنتهي في حال مهاجمة سرت والجفرة.

يشار إلى أن الجيش الليبي كان أكد رصد التحركات التركية في محيط مدينة سرت الاستراتيجية والجفرة، ضمن التعزيزات وعمليات التحشيد التي تقوم بها قوات السراج، استعداداً لهجوم محتمل على المدينتين.