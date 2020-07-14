حجر صحي في مناطق بروسيا بعد ظهور طاعون الخنازير الأفريقي

أعلنت السلطات المحلية في إقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي، فرض الحجر الصحي في إحدى مناطق الإقليم، بعد اكتشاف حالات إصابة بطاعون الخنازير الأفريقي.

وأوضحت السلطات أنّه جرى رصد الحالات في قريتين بمنطقة كيروفسكي من الإقليم، مضيفة أنّ الأطباء يتخذون إجراءات احترازية ويقومون بعمليات تعقيم في المنطقة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشارت السلطات إلى نصب الحواجز على حدود منطقة مجاورة مهددة بالعدوى.

يذكر أنّ نحو 50 بؤرة لطاعون الخنازير الأفريقي في إقليم بريموريه جرى رصدها منذ صيف 2019، وجرى التخلص من البؤرة الأخيرة في أبريل الماضي، لكن حالات الإصابة عادت منذ يونيو الماضي، ما تسبب بإعادة فرض الحجر الصحي.