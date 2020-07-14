فيديو.. الخطيب: ما تفعله مصر بملف العشوائيات لم يحدث في أي دولة بالعالم

علق الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مدير تحرير جريدة "الوطن"، على النهضة التي تشهدها مصر حاليًا، خاصة النهضة العمرانية وتطوير العشوائيات والقضاء عليها، متطرقًا لموقف الطفلة "ساندي" التي دوّن الرئيس عبدالفتاح السيسي لها كلمات على هدية قدمها لها خلال افتتاحه أول أمس المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات.

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي حي الأسمرات بمرحلته الثالثة، ورافقه رئيس الوزراء وعددا من الوزراء، وأجرى جولة بإحدى الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالحي، كما وزع الكتب والهدايا على الأطفال بالحضانة، واختار الرئيس طفلة اسمها "ساندي" لم تتحرك من مكانها وكانت تبدو عليها علامات الخجل، وأخبرها أنَّه سيكتب لها كلمة إهداء على هديتها "ابنتي ساندي ربنا يحفظك".

وعن الطفلة "ساندي"، قال "الخطيب"، خلال حديثه مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "DMC": "الطفلة دي بعد 20 سنة هنشوفها فين؟ القصة دي هتبقى ذكرى وحكاية وهنشوف الطفلة ساندي وقصة إدارة مصر لملف العشوائيات بعد 20 سنة من الآن".

وأضاف مدير تحرير جريدة "الوطن"، أنَّ تعامل مصر مع ملف العشوائيات وما تبذله مصر من جهد في هذا الملف لم يحدث في أي دولة من العالم، موضحًا "أنا أعرف إنّه في عشوائيات تمّ القضاء عليها في بعض البلدان ولكن إن يكون في منهج وتسليم شقة كاملة بكل مقتنياتها هو أمر جديد".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها مشروع "الأسمرات 3" بمنشية ناصر، وهي المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات للقضاء على العشوائيات، وتسكين أهاليها في مساكن بديلة راقية وآدمية.

ويضم "الأسمرات 3" 7 آلاف و440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلًا تجاريًا متنوع الاستخدام، إلى جانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترًا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع لألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.