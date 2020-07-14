تداول نموذج "الألماني".. والتعليم: جار تحديد هوية المتسبب في التسريب

نشرت بعض صفحات الغش على موقع "تليجرام"، نموذج امتحان مادة الألماني الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة حاليا، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

من جانبها، ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني التابع لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة، يتواصل مع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة النموذج المسرب ومطابقته بالذي يؤديه الطلاب حاليا، وتحديد هوية الطلاب المتسببين في التسريب.

يذكر أنّ طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.