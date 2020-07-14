تداول نموذج "الفرنساوي" للثانوية بعد دقائق من بدء الامتحان

تداولت بعض صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام"، نموذج امتحان زعمت أنّه خاص بمادة اللغة الفرنسية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة حاليا، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

من جانبها، ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني التابع لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزراة، يتواصل مع الجهات المعنية لتحديد الطلاب المسؤولين عن تصوير الامتحان وتشييره على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

يذكر أنّ طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الأربعاء 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.