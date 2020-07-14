شفاء 520 مصابا بكورونا في "عزل بلطيم".. ومتعافية: يسلم الأبطال

أعلن مصدر طبي بمحافظة كفر الشيخ، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، بمستشفى العزل في بلطيم، إلى 520 حالة تحولت نتائجهم لسلبية من أصل 1385 مصاباً، إضافة إلى وفاة 135 شخصا منذ بداية الأزمة.

وعبرت إحدى السيدات المتعافيات من كورونا المستجد، عن فرحتها، قائلة، "الحمد لله، ينصر مصر يا ولاد، شكرا لأبطال المستشفى".

وقال المصدر إنه جرى تلبية احتياجات المستشفى والطاقم الطبي الموجود، حيث جرى توفير البدل الواقية والكمامات والقفازات، مشيراً إلى أن المستشفى يستقبل حالات من محافظات دمياط، البحيرة والإسكندرية.