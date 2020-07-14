مدير "عزل دمياط" يؤكد سلامة ابنة مصابة بكورونا أجرت ولادة قيصرية

تمكن أطباء مستشفى دمياط العام المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا، من إجراء عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بالفيروس تحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي استشاري النساء والتوليد ومدير المستشفى.

وقال الحفناوي لـ"الوطن"، إن "ابنة المريضة (مكة) حالتها الصحية جيدة، كما أجرينا أشعة مقطعية لها وتبين سلامتها وعدم إصابتها بفيروس كورونا"، مشيرا إلى إجراء عملية ولادة من قبل لحالتين مشتبه في إصابتهما بكورونا داخل مستشفى دمياط العام.

وأضاف "الحفناوي" ، أن الأم المصابة بفيروس كورونا والتي تبلغ من العمر 25 عاما، وصلت إلى المستشفى قبل يومين، حيث كانت تعاني من أعراض فيروس كورونا "كوفيد -19"، وبعد وصولها أجريت لها عملية ولادة قيصرية لتنجب طفلتها في حالة صحية سليمة بوزن 2.8 كيلو جرام.