صور.. عزل دمياط يشهد عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بكورونا

نجح أطباء مستشفى دمياط العام المخصص لعزل حالات كورونا، في إجراء عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بالفيروس تحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي استشاري النساء والتوليد ومدير المستشفى، والأطباء محمد الفيومي ومحمد عوض أخصائي النساء والدكتور محمد منصور أخصائي التخدير والطبيبات سالي خشبة وهبة مصطفى.

وقال "الحفناوي" في تصريح لـ "الوطن"، إن الأم المصابة بفيروس كورونا والتي تبلغ من العمر 25 عاما، وصلت إلى المستشفى قبل يومين، حيث تعاني من أعراض فيروس كورونا "كوفيد -19"، وبعد وصولها أجريت لها عملية ولادة قيصرية لتنجب طفلها في حالة صحية سليمة بوزن 2.8 كيلو جرام، ليتم وضعه بالحضانة ليكون بعيدا خشية انتقال العدوى إليه من أمه التي تم نقلها لغرفة الرعاية ما بعد الولادة.