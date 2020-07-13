محافظ دمياط تتفقد ترسانة لتصنيع السفن بعزبة البرج

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، دعم المحافظة لكافة الصناعات والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك كل المبادرات المُقامة على أرضها بإعتبارها أحد أهم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال زيارتها الميدانية التى أجرتها، اليوم الاثنين، إلى إحدى ترسانات تصنيع السفن بمدينة عزبة البرج، حيث اطلعت على كافة النماذج التصميمية الخاصة بالسفن واليخوت السياحية التى تُنفذها الترسانة وتقوم بتصديرها لدول عربية وأجنبية.

وأشادت "عوض" بما حققه المشروع من مكانة دولية تعكس الرؤية التراثية لمحافظة دمياط، والتى تشتهر بها منذ عقود طويلة، معربة عن فخرها الشديد بما شاهدته من جهود واجتهادات تحت أسس علمية تضاهي الصناعات العالمية.

وأكدت أنه سيتم تحقيق التعاون بمجالات مختلفة، لدعم السياحة برأس البر، وذلك بالاستفادة من وضع نماذج مصغرة للسفن بالمدينة تحاكي الطبيعة الساحلية لها.