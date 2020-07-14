شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 175 ألف طن قمح

أعلنت مديرية التموين بكفر الشيخ، برئاسة عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح من المزارعين، منذ بداية الموسم الحالي في من 15 أبريل 2020 وحتى صباح اليوم، هو17510 طنا و655 كيلو جراما حيث يتم الاستلام من خلال الصوامع والهناجر بدائرة المحافظة.

وقال عادل الهابط المتحدث الرسمي لمديرية التموين بكفر الشيخ، إنه جرى إغلاق منافذ الاستلام، نظراً لاكتمال سعتها التخزينية، حيث يتم الاستلام من خلال ثلاثة منافذ بمركز مطوبس وسيدي سالم وبيلا، مشيراً الى أن هناك متابعة من محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وجرى تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، منذ بداية الموسم، لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ ؛ حيث شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية

وكان يجرى إستقبال الأقماح المحلية بـ 22 شونة وصومعة بالمحافظة تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وأن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية