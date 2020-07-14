قرقاش: طبول الحرب التي تقرع حول سرت "تطور خطير"

حذرت الإمارات، اليوم، مما وصفته بـ"طبول الحرب" التي تقرع حول سرت في إشارة إلى إصرار حكومة السراج الليبية المدعومة من تركيا، المضي قدمًا نحو مدينة سرت.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: "طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة"، وفقًا لما نقله موقع "العربية".

وأضاف قرقاش، في تغريدة على حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "ندعو من الإمارات للوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته".