إزالة 31 حالة تعد على أملاك الري والصرف في دمياط

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة دمياط برئاسة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، والمحاسب متولي حسن محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، وبمشاركة قوة أمنية، حملة مكبرة لإزالة 31 حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الري والصرف، وذلك بمساحة 916 م2 بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي بحسم لكافة أشكال التعديات عليها، وطبقًا لما أقرته لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال الحملات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لإزالة التعديات وحالات البناء المخالف التي تتم بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن بقيادة اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط وذلك تزامنًا مع انطلاق الموجة السادسة عشر.