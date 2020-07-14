مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 8 مدرسين جدد بعدد من الكليات

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 8 من المدرسين الجدد في كليات الطب والتربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة، حيث نصت القرارات على تعيين 5 مدرسين بكلية الطب، وهم الدكتورة نهي محمد جمال الدين بقسم طب الأطفال، الدكتورة مها عبد الجابر عبد اللاه بقسم الأنف والأذن والحنجرة تخصص (سمعيات)، إلى جانب تعيين كلٍ من الدكتور مصطفى أحمد مصطفى والدكتور ياسر عبد المنعم محمد والدكتور أحمد محمد عبد الحكم بقسم الأشعة التشخيصية بالكلية.

كما تضمنت القرارات في كلية التربية للطفولة المبكرة تعيين الدكتورة أميرة محروس محمود بقسم العلوم الأساسية، والدكتورة جهاد طه عياط بقسم العلوم التربوية، بينما في كلية التربية في النوعية فقد تقرر تعيين الدكتورة لبني عبد العظيم محمد بقسم الاقتصاد المنزلي تخصص (الملابس والنسيج).