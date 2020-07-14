"التضامن": غدا استئناف العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعي

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعي سوف يبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء 15 يوليو 2020 حيث يبدأ العمل بـ 220 مكتبا للتأهيل الاجتماعي.

وشددت القباج على توفير الدعم الكامل لها واتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتوفير الكمامات والمطهرات والمنظفات والكواشف الحرارية، وذلك على مستوى المديريات بجميع المحافظات مع بدء العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة.

وفي وقت سابق كانت القباج قد علقت العمل بمكاتب التأهيل لمنع انتشار جائحة كورونا، وأن يوم الأربعاء القادم سيشهد المزيد من الإجراءات الاحترازية لحماية الأبناء والعاملين بتلك المكاتب الخدمية مع بدء استقبال الجمهور.

وأكدت الوزيرة أنه تم إعداد استراتيجية حماية ورعاية وتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تبنت الوزارة المنهج التشاركي مع الأطراف المعنية بقضايا الإعاقة للوقوف على الفجوات في السياسات والبرامج والخدمات المقدمة ومن أهم محاور الاستراتيجية التشريعات والسياسات المُنظمة لقضايا الإعاقة، وإنشاء قواعد بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية وتأهيل وتقويم الأشخاص ذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي لهم، أيضا توفير الحماية الاجتماعية الشاملة لهم، وخلق وعي مجتمعي داعم لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، بالإضافة إلى التنسيق مع برنامج "كرامة" لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشملهم بالإضافة إلى تقديم مساعدات نقدية للأفراد الذين يعانون من الفقر الشديد أو الذين لا يستطيعون العمل أو الإنتاج ولديهم عجز كلي أو إعاقة بنسبة كبيرة أعلى من 50%.

كما أكدت القباج أن الوزارة قامت بتشغيل وتفعيل الموقع الالكتروني الخاص بالحجز لبطاقة الخدمات المتكاملة https://rdis.moss.gov.eg/rdis/ حتى يتمكن ذوي الإعاقة من تسجيل بياناتهم وحجز المواعيد الخاصة بهم على أن تبدأ مكاتب التأهيل في استقبال الحالات التي قامت بالتسجيل اعتبارات من 15 يوليو الجاري.

وأشارت القباج أنه تم إرسال رسائل نصية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الذين قاموا باستيفاء الإجراءات الخاصة بهم بمكاتب التأهيل خلال الفترة من 1 مارس حتى 18 مارس، وكذلك حالات السيارات المجهزة حتى تاريخ 20 يونيو والذين استوفوا ملفاتهم وينطبق عليهم مفهوم الإعاقة، وضرورة التوجه إلى مكتب البريد التابع لمحل السكن لاستلام بطاقات الخدمات المتكاملة اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل.