حكم بإعدام 3 إيرانيين بتهمة قيادة أعمال شغب

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، صدور حكم بالإعدام، بحق 3 ممن وصفهم بقادة "أعمال الشغب" التي شهدتها إيران في نوفمبر الماضي، على خلفية زيادة أسعار الوقود.

وقال المتحدث غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، إنّه تم تأييد حكم الإعدام في المحكمة العليا، مشيرا إلى أنّ تطبيقه ينبغي أن يأخذ مساره القانوني، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ووصف إسماعيلي الأشخاص الثلاثة الذين صدر حكم الإعدام بحقهم بأنّهم "قادة أعمال الشغب" مشيرا إلى أنّهم "لم يعتقلوا خلال الاحتجاجات، إنّما اعتقلوا أثناء عملية سطو مسلح استهدفت سيدة"، وقال إنّ السلطات عثرت في جوالاتهم على مقاطع فيديو لإضرام النيران في بنوك وحافلات وأماكن عامة وأرسلوها إلى وسائل إعلام أجنبية، واعترفوا بجرائمهم.

وشهدت إيران في نوفمبر الماضي، احتجاجات عارمة وصفت بالأكثر دموية، ضد ارتفاع أسعار البنزين وتردي الأوضاع الاقتصادية، وتحولت الاحتجاجات التي استمرت لمدة أسبوع، بشكل سريع إلى أعمال عنف وشغب وتخريب للمتلكات العامة، وفيما أعلنت السلطات عن مقتل 230 في الاحتجاجات، ذكرت تقارير غربية أنّ عدد القتلى تجاوز الألف قتيل.