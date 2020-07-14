1135 إصابة و86 حالة وفاة حصيلة كورونا في دمياط

قال مصدر بمديرية الصحة التابعة لمحافظة دمياط، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة، بلغ 1135 إصابة حتى الآن، بالإضافة إلى 86 حالة وفاة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن": "بلغ مجمل حالات الوفاة 86 حالة ما يزيد على 90% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة، كأمراض الجهاز التنفسي، السرطان، والقلب والسكر والضغط والجلطات، حيث تبلغ أعمار المتوفين 60 عاما فأكثر بنسبة 95% من المتوفين، و5% أعمارهم تقل عن 60 عاما".

وأكمل: "من بين الوفيات طفلة عمرها 13 عاما، كانت تعاني من سرطان الدم (اللوكيميا)"، متابعا "لا يتأثر بكورونا بشدة إلا من كان مصابا بمرض مزمن، والدليل أن نسبة كبيرة من المصابين تعافوا". وأردف: "يبلغ عدد المتعافين 756، ولدينا 4 مستشفيات عزل وهي "الصدر والحميات والعام وكفر سعد"، علاوة على مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية.