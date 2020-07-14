الأمن يداهم منشأة سياحية في الدقي لعدم التزامها باحتياطات كورونا

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القائمين على إدارة إحدى المنشآت السياحية بدون ترخيص بالجيزة لمخالفتهم القرارات المتعلقة بشأن الخطة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة نتيجة فيروس كورونا.

جاء ذلك تنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي إطار حرص وزارة الداخلية لتحقيق أقصى درجات السلامة لحماية المواطنين والوقوف على مدى التزام المنشآت السياحية بقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مخالفة القائمين على إدارة إحدى المنشآت السياحية بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة لإجراءات التباعد الاجتماعى وعدم اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة. باستهداف المطعم المشار إليه تم ضبط (المدير المسئول، وسيدتان "تعملان مضيفتان بذات المنشأة" – لهم معلومات جنائية) ، وذلك لمخالفة الإجراءات الصحية وإجراءات التباعد وإدارة المنشأة بدون تراخيص.