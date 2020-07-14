مدير منطقة الدقهلية الأزهرية يتفقد لجان الثانوية الأزهرية بإدارة نبروة

تفقد السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، اليوم، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة درين المشتركة بإدارة نبروه التعليمية الأزهرية ومقرها معهد فتيات درين وتضم معاهد: درين ـ بانوب ـ تيرة للبنين، والفتيات.

وأبدى وكيل الوزارة الشكر لأهالي نبروة، لحرصهم على عدم التواجد أمام اللجان، ما يسر العمل للقائم باستخدام جهاز كشف المعادن، وكذلك المسؤول عن قياس الحرارة.

وتابع وكيل الوزارة، الإجراءات الاحترازية والوقائية، واستلام الطلاب للكمامات، ونظافة اللجان، وتفقد غرفة العزل، وأطلع على الأدوات والمواد الطبية بها، ومستوى النظافة باللجنة.

وتفقد لجان الامتحان وتأكد من تهوية اللجان، والالتزام بمقياس التباعد بين الطلاب وتهيئة الأجواء الملائمة داخل اللجنة.

وشدد على تعقيم وتطهير اللجان بعد خروج الطلاب.