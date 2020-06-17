المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر تستعد لامتحانات الشهادة الثانوية

عقد الشيخ مصطفى أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، بديوان عام المنطقة، لمناقشة وبحث مهام واختصاصات رؤساء اللجان في ظل الظروف الراهنة من انتشار وتفشي وباء كورونا.

ناقش الاجتماع أهم مسئوليات رؤساء اللجان، ومنها الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب والملاحظين وجميع أعضاء مقار اللجنة، حرصا على سلامة الجميع.

كما تناول مناقشة كيفية التعامل مع أى ظروف طارئة قد تحدث، مع الحرص على التواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات الامتحانات المركزية بديوان عام المنطقة للوقوف على حل أي مشكلات على وجه السرعة، والحفاظ على المسافات الآمنة ومنع أي تجمع وإجراء المسح الحراري للطلاب، وتعقيم وتطهير مقرات اللجان قبل وبعد الامتحان بصفة يومية.

ووجه "أبو زيد"، بأهمية التعاون المثمر بين مديرى الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان، والوقوف على حل المشكلات التى قد تواجههم، واللجوء للمنطقة فى أى مشكلات طارئة على الفور، والالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.