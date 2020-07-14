محمود قاسم: كتابي عن نبيلة عبيدة يتناول أبرز أفلام مشوارها الفني

قال الناقد والمؤرخ السينمائي محمود قاسم، إنّه يعمل حاليا على كتاب يتناول أبرز الأفلام السينمائية التي قدمتها الفنانة نبيلة عبيد خلال مشوارها الفني.

وأوضح قاسم، لـ"الوطن"، أنّ كتابه يتناول قراءة للأفلام المهمة في تاريخ السينما المصرية التي قدمتها الفنانة نبيلة عبيد وتعاونها مع عدد من كبار المخرجين، مثل عاطف الطيب وأشرف فهمي وحسين كمال، وتقديمها أعمال الأديب إحسان عبد القدوس في السينما.

وأضاف قاسم، أنّه بدأ بالعمل على الكتاب منذ نحو عامين، وفور أن علمت نبيلة عبيد بعمله على مشروع الكتاب، تواصلت معه، وحاول نشر حلقات من الكتاب في عدد من الصحف، إلا أنّ الأمر توقف وهو حاليا يصحح بعض المقالات الموجودة في الكتاب.

وكانت الفنانة نبيلة عبيد أعلنت صدور الكتاب خلال فترة قريبة، والذي يتناول بعض المحطات السينمائية المهمة في مشوارها الفني.