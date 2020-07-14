مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 17 درجة دكتوراه

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته السابقة، على منح 17 درجة دكتوراه بمختلف كليات الجامعة.

وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، إن درجات الدكتوراة تضمنت 8 درجات لكلية الطب لكل من الدكتور أمل عادل ريان قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والدكتور عمرو ابو الفضل السيد قسم جراحة العظام والدكتور دعاء بهجت عبد الحميد قسم الأمراض الصدرية والتدرن، والدكتورة سارة فراج أحمد قسم الروماتيزم والتأهيل والدكنور عبير علي عصام الدين قسم السمعيات والدكتور حمدي محمد إبراهيم قسم الأشعة التشخيصية، والدكتور ضياء الدين صابر قسم الجراحة والدكتور شادي محمد طالب اللحام قسم جراحة المسالك البولية التناسلية.

كما تضمنت 3 درجات لكلية الآداب، وهم لكل من الدكتور فهمي علي عبيد والدكتور عبد الهادي محمد عبد العزيز قسم الدراسات الإسلامية، والدكتور هبة مصطفى محمد قسم الفلسفة، ودرجتان لكلية العلوم للدكتور لؤى ممدوح محمد والدكتور أميرة أحمد عبد المنصف قسم الرياضيات.