فيديو.. هشام الحلبي عن "حسم 2020": كل الأسلحة استخدمت الذخيرة الحية

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنه لاينبغي فصل المناروة العسكرية "حسم 2020" عن المناورة "قادر 2020"، وعن كل المناورات السابقة للجيش المصري التي توضح وجود نظم تدريب مختلفة داخل القوات المسلحة المصرية لأنه لايمكن أن تصل القوات المسلحة من هذا الحجم من المناورات والفتاح الاستراتيجي، ونقل القوات بأعداد كبيرة مثلما حدث في "قادر 2020" إلا بعد الوصول لقدر عالي من الكفاءة والتدريب.

وأضاف الحلبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن أي عين لديها قدر بسيط من الخبرة العسكرية تعي أن هناك منظومة محترفة من التجهيزات بالقوات المسلحة المصرية، مؤكدا على أن "حسم 2020" التي تمت على الاتجاه الاستراتيجي الغربي فهي مناورة تميزت بنقاط عديدة من القوة، مشيرا للعملية البرمائية التي تمت من البحر للأرض وهي من العمليات المعقدة بشكل كبير لأن بها نقل قوات على السفن والوسائط البحرية لمكان العمليات، وهذا النقل والإبحار يحتاج لتأمين عالي جدا.

وتابع الحلبي: "شوفنا النقل والتأمين ضد العدائيات التقليدية وغير التقليدية سواء بحرية معادية أو غواصات معادية أو قوات جوية معادية، أو ضد لانشات إرهابية مثلما تحدث في اليمن والخليج العربي وأيضا العدائيات التي تحدث على الأرض، وهو أمر معقد جدا خصوصا وأن كل نوع من العدائيات يحتاج أسلوب مختلف من القتال ولها أنواع معينة من الذخائر، ولها عمليات تنسيق معينة والمزج بين العدائيات التقليدية وغير التقليدية كان سمة واضحة من سمات هذه المرحلة من المناورة".

واستكمل الحلبي أن المناورة "حسم 2020" تمت بالذخيرة الحية، وكل الأسلحة استخدمت الذخيرة الحية.