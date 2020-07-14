بسبب "آيا صوفيا".. مجهولون يرشقون مسجدا بالحجارة في اليونان

أفادت مواقع إخبارية يونانية بأنّ عددا من المخربين المجهولين رموا الحجارة وحطموا زجاج مسجد كورسوم في مدينة تريكالا وسط اليونان.

وأفاد موقع trikalanews المحلي، بأنّ هذا يمكن أن يكون رد فعل من قبل المخربين على قرار الرئيس التركي طيب أردوغان بتحويل "آيا صوفيا" في إسطنبول إلى مسجد، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وأضافت المواقع أنّ الهجوم وقع في وقت متأخر من الليل، حيث حطم المخربون زجاج الباب الرئيسي.

وجرى إبلاغ بلدية تريكالا بالحادث، وتبحث الشرطة عن المتورطين وتتخذ الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى، وبني مسجد كورسوم، المعروف باسم مسجد عثمان شاه، في القرن السادس عشر من قبل المهندس المعماري العثماني الشهير معمار سنان. وهو النصب الثقافي والفني الوحيد لسنان، الذي تم الحفاظ عليه على أراضي اليونان الحديثة.