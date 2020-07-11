اليونان: تحويل آيا صوفيا إلى مسجد سيدمر علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي

أدان رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قرار تركيا بتحويل متحف آيا صوفيا التاريخي إلى مسجد، أمس الجمعة، ورفع الأذان والصلاة فيه بمباركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلاً إننا ندين بشدة تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد، وأكد أن القرار قد أساء إلى هذا المبنى التاريخي الذي يعتبره الجميع ميراثًا ثقافيًا عالميًا.

وحذر ميتسوتاكيس من أن القرار لن يؤثر على علاقة تركيا باليونان فقط، بل إنه سوف يؤثر أيضا على علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن اليونان حذرت مرارًا وتكرارًا من المساس بآيا صوفيا وفقا لموقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة "يني تشاغ" التركية، إن اليونان أعربت عن استيائها الشديد من قرار تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، الذي أصدرته المحكمة التركية العليا، أمس الجمعة، وأضافت أن وزارة الثقافة اليونانية كانت قد أرسلت خطابًا إلى اليونسكو تؤكد فيه رفضها للقرار.

وأعربت أمس عن غضبها الشديد فور صدور القرار، وقالت في بيان إنه قرار استفزازي للعالم الحر.

من جانبه، عبر وزير الداخلية اليوناني، دورا باكويانيس، عن استيائه الشديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال إن تركيا أصبحت أبعد ما يكون عن الغرب، وأن هذا قرار لا رجعة فيه.