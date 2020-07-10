اليونان: أردوغان يستفز المجتمع الدولي بتحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد

انتقدت اليونان، اليوم، قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يقضي بتحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، معتبرة ذلك استفزازا علنيا للمجتمع الدولي، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، أمس، إنه يجب إبلاغها بأي تغيير في وضع متحف "آيا صوفيا" في اسطنبول، والذي يعود للقرن السادس، وربما يتعين على لجنة التراث العالمي التابعة لها مراجعة هذه التغييرات، مشيرة إلى أن "آيا صوفيا" على قائمتها لمواقع التراث العالمي كمتحف، وعلى هذا النحو لديها التزامات وتعهدات قانونية معينة.

وقالت يونسكو: "بالتالي، يجب على الدولة أن تتأكد من عدم إجراء تعديل من شأنه أن يقوض القيمة العالمية البارزة لموقع مدرج، على أراضيها".