حسب الله يشيد بصندوق تحيا مصر: فكرة عبقرية.. تكافل مجتمعي في أروع صوره

وجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على فكرته العبقرية بإنشاء صندوق تحيا مصر، مؤكّدًا أنَّ هذا الصندوق أصبح له دوره الكبير في ترسيخ مبدأ التكافل المجتمعي في أروع صوره.

وقال "حسب الله"، في بيان له أصدّره، اليوم، إنَّ إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بجهود صندوق "تحيا مصر"، لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال الدور الكبير والجهود التي أجراها الصندوق خلال الفترة الماضية خاصة في دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي ومساهمته في فرش 7341 وحدة سكنية ومساهمة صندوق تحيا مصر بنصف مليار جنيه في مشروعات حي الأسمرات الثلاثة.

وتابع: "جاء ذلك من خلال كل من يؤمنون بأهمية إضافة مساهمة الصندوق بمختلف المبادرات الإنسانية والصحية والاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي"، مناشدًا جميع رجال الاعمال والاستثمار والأثرياء والقادرين بالاستمرار في تقديم الدعم المالي لصندوق تحيا مصر حتى يواصل دوره في تقديم جميع أنواع الدعم لكل من يحتاجون إلى الدعم، موجهًا تحية قلبية لكل من ساهموا بأموالهم في دعم صندوق تحيا مصر.