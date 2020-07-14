استبعاد عمر كمال نهائيا من فيلم "زنزانة 7"

أفادت مصادر لـ"الوطن"، بأن أسرة فيلم "زنزانة 7" قررت استبعاد الفنان الشعبي عمر كمال من الفيلم بعد أن أوضح نقيب الممثلين أشرف زكي، أن الفيلم لن يأخذ تصريح عرض لو ظهر "كمال" في العمل وهو موقوف بنقابة الموسيقيين.

وأشارت المصادر إلى أن مشاهد كمال تم استبعادها من العمل، كما من المتوقع استبعاد أغنيته التى قدمها للفيلم.

فيلم "زنزانة 7"، من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا مصرى وعبير صبرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، من إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفنى والمنتج أيمن يوسف، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.