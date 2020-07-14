فرحة بامتحان اللغة الأجنبية الثانية في المحافظات: "كان سهل"

اتفق عدد كبير من طلاب الثانوية العامة في مختلف المحافظات، اليوم، على سهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوي والألماني".

وفي المنصورة عبر طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم بمستوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية "الفرنسية والألمانية"، مؤكدين أن جميع الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط، وخلت تماما من الألغاز أو الأسئلة الصعبة.

وقالت الطالبة نورا إبراهيم، بمدرسة فخر الدقهلية، إن "الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وبعض النقاط كانت تحتاج للتفكير، لكنها ليست صعبة وتدربنا عليها من قبل".

وأكد الطالب أحمد جمال، أن جميع الامتحانات التي تلت امتحان الفيزياء تعتبر في متناول جميع الطلاب رغم أن بها بعض الأسئلة الخادعة، إلا أن الطالب المتفوق أو الذي يفكر فيها يتمكن من حلها، وليست ألغاز مثل مادة الفيزياء.

أما في محافظة الغربية فقد سيطرت حالة من الفرحة الغامرة على الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة، اليوم عقب خروجهم من أبواب اللجان لسهولة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وأفاد طلاب وطالبات الثانوية العامة، بأن أسئلة الامتحان جاءت من الكتاب المدرسي ونماذج الاختبارات وتخلو من أي عراقيل، مشيرين أنهم تدربوا على الإجابة على أسئلة المواقف والقطعة طوال فترة دراستهم.

وعبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، عن ارتياحهم لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوي". وأكدت الطالبة فاطمة محمد، سهولة الامتحان، مشيرة إلى أنه جاء من الكتاب المدرسي: "كان سهل الحمدلله حليت كل الأسئلة، عوض امتحان الإنجليزي".

وقال الطالب يحيى مسعد، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، لكنه لم يخلو من جزئيات في مستوى الطالب المتميز، لكن في مجملة كان سهلا واستطاع الاجابة على معظم الأسئلة: "راضي بمستوى الامتحان، أحسن من الإنجليزي، كان فيه جزئيتين صعبة لكن كويس".

وأعرب طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية عن سعادتهم لسهولة امتحاني اللغة الأجنبية الثانية، مؤكدين أن الامتحان جاء متوازنا وسهلا ومباشرا، عدا بعض النقاط الخاصة بقياس مدى تفوق الطلاب في اللغتين.

وفي أسيوط، أعرب عدد من طلاب الثانوية العامة عن ارتياحهم لسهولة الامتحان، مؤكدين أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولكنها كانت تحتاج إلى وقت أطول.