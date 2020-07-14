رصد اشتباه إصابة طالب بكورونا بين طلاب الثانوية العامة بأسيوط

رصدت غرفة عمليات الثانوية العامة بمحافظة أسيوط حالة إصابة طالب باشتباه بكورونا بين طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة النيل بأبو تيج، وجرى استدعاء الإسعاف ونقله للمستشفى.

تلقى مرفق الإسعاف بمديرية الصحة بأسيوط، إخطارا من رئيس لجنة امتحان مدرسة النيل الابتدائية للبنين التي يؤدي فيها طلاب الثانوية العامة الامتحان يفيد رصد إصابة الطالب "ه س م خ" باشتباه بكورونا، وذلك خلال فحص درجة الحرارة قبل دخوله لجنة الامتحان وجرى نقله بسيارة الإسعاف للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط التوافد على لجان الامتحان، وذلك لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وذلك وسط تكثيف أمني وإجراءات حماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة فى محافظة أسيوط الذين من لهم حق أداء الإمتحان بلغ هذا العام 27 ألف و400 طالب وطالبة يؤدون، الامتحان في 94 لجنة، بينها لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين وذلك وسط تكثيف أمني وإجراءات احترازية وفرتها محافظة أسيوط ومديرية التربية والتعليم لهذا الشأن حيث توافد الطلاب على اللجان مرتدين "الكمامة" للوقاية من فيروس كورونا.