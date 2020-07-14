عبر "12 جروب واتس آب".. ضبط طالب بأسيوط لتسريبه امتحانات الثانوية العامة

رصدّت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مجموعة مسماة "تسريب امتحانات الثانوية" عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" خاصة بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية في أثناء انعقاد اللجان.

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات عن أنَّ المجموعة المشار إليها تدار من خلال حساب خاص بأحد الأشخاص (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديرية أمن أسيوط، تمّ استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها وكذا وجود محادثات بينه وبين أشخاص آخرين تتضمن الإتفاق على نشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة في أثناء إنعقاد لجان الإمتحان نظير مبالغ مالية.

وباستكمال الفحص تبين إدارته لـ11 مجموعة أخرى على ذات التطبيق ونشره أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادتي "الفيزياء – التاريخ".

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بغرض مساعدة الطلاب على الغش في أثناء تأدية الامتحانات والاستفادة منهم مادياً، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.