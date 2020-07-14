فرج عامر يرحب بتدشين "ويز إير" لخط طيران بين ميلانو والإسكندرية

رحب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتدشين شركة ويز إير العالمية للطيران خط طيران جديد بين ميلانو الإيطالية والإسكندرية يوم 17 سبتمبر المقبل بهدف إنعاش حركة السياحة بين البلدين من خلال تنظيم 3 رحلات أسبوعيا بين مطاري ميلانو الإيطالي والإسكندرية، أيام الإثنين والأربعاء والجمعة.

وأكد عامر في بيان له أصدره اليوم، أن تدشين الخط سيساهم في إنعاش تدفق السياحة الإيطالية الوافدة إلى السوق المحلي للتتمع بالمعالم السياحية والأثرية داخل محافظة الإسكندرية، إضافة إلى أنه يمكن لشركات السياحة المصرية أن تنظم رحلات سياحية للسياح الإيطاليين والأوروبيين القادمين على هذه الرحلات للمناطق السياحية بالساحل الشمالي، خاصة لمدينة العلمين التي ستكون واحدة من أهم المناطق السياحية العالمية بعد المشروعات القومية التي يتم تنفيذها داخل هذه المدينة الساحرة تجدر الإشارة إلى ويز إير العالمية للطيران تعد واخدة من أكبر شركات الطيران منخفض التكاليف على مستوى العالم.