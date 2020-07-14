إجراء جراحة مفصل لمسن مصاب بفيروس كورونا بمستشفى عزل قنا

نجح الفريق الطبي بمستشفى قنا العام للعزل في إجراء عملية جراحية لمسن مصاب بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، أن المصاب عمره 61 عامًا، ومحول من مستشفى حميات قنا إلى مستشفى قنا العام وهو مصاب بكسر بمفصل الفخذ الأيمن، وتم تركيب مسمار منزلق وشريحة جانبية.

وأشار الديب الي أنه تم إجراء عملية عاجلة بقيادة الدكتور محمد عبدالمجيد الضبع استشاري ورئيس قسم العظام بمستشفى قنا العام، والدكتور طارق مختار أخصائي العظام، والدكتور محمد سلمى أخصائي العظام، والدكتور محمد رمضان أخصائي العظام، والدكتور مصطفى أبو الحجاج نائب عظام والدكتور مينا لوقا أخصائي التخدير.