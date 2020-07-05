تعافي وخروج 23 مصابا بكورونا من "عزل قنا"

أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحي، تعافي وخروج 23 مصابا بفيروس كورونا المستجد، من بينهم سيدة أجرت ولادة قيصرية خلال فترة العزل.

عبر المتعافون عن خالص شكرهم وتقديرهم لإدارة المستشفى والأطقم الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج، فيما قدمت إدارة المستشفى الورود للمتعافين أثناء خروجهم ابتهاجاً بالشفاء.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن المستشفى شهد اليوم الأحد خروج 23 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بعد تماثلهم للشفاء.

وأشار الديب، إلى أن بين المتعافين كبار سن، بجانب مريضة في العشرين من عمرها أجرت ولادة قيصرية خلال فترة الإصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين منذ تحويل المستشفى لعزل إلى 136 حالة.