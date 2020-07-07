"كورونا": ارتفاع عدد المتعافين في "عزل قنا" إلى 145.. وخروج 11 حالة من "حجر" بني سويف

استمر نزيف الخسائر بين الأطقم الطبية جراء فيروس كورونا المستجد، تزامناً مع استمرار خروج المتعافين من مستشفيات العزل إثر خضوعهم لبروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، فضلاً عن إنهاء عزل المخالطين فى منازلهم بعد مرور المدة المقررة للحجر، وسط جهود مكثفة لتقديم الخدمة الطبية للمرضى فى مستشفيات العزل.

وأعلنت مديرية الصحة فى بنى سويف عن تعافى ١١ حالة جديدة وخروجهم من المدينة الجامعية للبنات المخصصة لاستقبال الحالات الإيجابية بالفيروس عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة، وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، خلال تصريحات صحفية، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا، لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولاً بأول، مؤكداً مواصلة الجهود التى تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهداً فى الدفع بجهود الدولة فى مجابهة تلك الأزمة.

وفى مستشفى قنا العام للحجر الصحى، ارتفع عدد المتعافين منذ تحويل المستشفى لعزل إلى ١٤٥ حالة، وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن المستشفى صرح بخروج عشرات المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، وقضائهم فترات زمنية متفاوتة فى عزل المستشفى وتلقيهم العلاج اللازم وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة.

وسجلت محافظة القليوبية وفقاً لبيانات وزارة الصحة الرسمية منذ بداية الجائحة 6815 حالة إصابة على مستوى المحافظة، فيما تم تسجيل 94 حالة إصابة جديدة اليوم، و5 حالات وفاة، وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة أن مدينة شبرا الخيمة ومركز ومدينة بنها سجلت أعلى معدل للإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، حيث سجلت مدينة شبرا الخيمة شرق وغرب 1620 حالة إصابة، ومركز ومدينة بنها 1733 حالة إصابة، ومركز ومدينة طوخ 801 إصابة، ومركز قليوب 599 إصابة، وشبين القناطر 706 حالات إصابة، ومدينة العبور 78 حالة إصابة، فيما أعلن مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، خروج 10 حالات بعد تعافيها، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين من الفيروس إلى 104 متعافين، وقال الدكتور عيد العطار، مدير المستشفى، إن الحالات التى تم تعافيها من الفيروس، تم إجراء مسحتين متتاليتين لها وثبت سلبيتها.

وأعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، تسجيل ١٣ إصابة جديدة بينهم رضيع عمره 4 أشهر من مدينة موط، انتقلت إليه العدوى من والدته الشابة، وبلغ عدد الإصابات بالداخلة ١٠ حالات وحالتين بمركز بالفرافرة وحالة بمركز بلاط، بالإضافة إلى ٤ حالات وفاة، وحالتين بمركز الخارجة وحالتين بمركز الداخلة، ليرتفع بذلك إجمالى الحالات الإيجابية إلى ٤٢٩ إصابة، وأكد «الزملوط»، تعافى ٦ حالات من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفى الداخلة العام، وانتهاء مدة العزل المنزلى لـ٧٥ مواطناً من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائى.

وقال مصدر بجامعة كفر الشيخ، إنه سيتم تخصيص الطابقين الخامس والسادس من المستشفى الجامعى، لعزل مصابى كورونا، بعد قرار وزارة التعليم العالى بتخصيص جزء منه للمساهمة فى رفع العبء عن مستشفيات وزارة الصحة، وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه سيتم تخصيص المستشفى للعزل الصحى على مرحلتين، بحيث يصل لـ80 سريراً مع اكتمال المرحلتين، على أن يبدأ بـ20 سريراً كمرحلة أولى، بالإضافة إلى 10 أسرة للرعاية المركزة للحالات الحرجة التى تحتاج لأجهزة تنفس صناعى، كما جرى تجهيز نحو 40 سريراً أخرى استعداداً لاستقبال الحالات بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الإسعاف.

إصابة مسئول ثلاجة حفظ الموتى بالسويس

وأصيب سيد الهادى، مسئول ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السويس بالفيروس وجرى نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة داخل غرفة العناية المركزة، وقال مصدر بالمستشفى إن «سيد» مسئول عن ثلاجة حفظ الموتى، وكان منوطاً به تحضير الجثث للدفن والمعروف عنه داخل المحافظة قيامه بتقديم المساعدة من داخل عمله إلى كل من يحتاجها، وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أنه تم نقل «الهادى» إلى غرفة العناية المركزة نظراً لتأخر حالته الصحية.

الدقهلية تنعى طبيباً

ونعت نقابة أطباء الدقهلية، الدكتور سامى صادق مخلص، مفتش صحة المنزلة الأسبق، الذى توفى بالعناية المركزة بمستشفى المنزلة المركزى، بعد إصابته بالفيروس، كما نعت اللجنة النقابية للعاملين بإسعاف الدقهلية ثالث ضحايا فيروس كورونا، السائق مصطفى إبراهيم رجب درويش، 52 عاماً، مقيم بقرية «أوليلة» مركز ميت غمر، وأكدت اللجنة أن الشهيد هو الثالث لإسعاف الدقهلية، وقال أحد العاملين إن الشهيد أصيب بالفيروس منذ حوالى 10 أيام، ودخل العزل لتلقى العلاج اللازم، إلا أنه توفى أمس، ليكون ثالث شهداء إسعاف الدقهلية بسبب كورونا.

وعلى صعيد الحملات الميدانية، واصلت أحياء الإسكندرية حملاتها على المقاهى والمطاعم، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأسفرت الحملات عن غلق 25 مقهى ومحلاً تجارياً بأحياء «المنتزه أول، العامرية ثان، غرب، وسط»، لمخالفتها ضوابط خطة التشغيل الجزئى، منها تقديم شيشة للزبائن وعدم الالتزام بمواعيد الغلق، وقال محمود بريك، رئيس حى الجمرك، إنه جرى توجيه 7 إنذارات لأصحاب المقاهى والمطاعم بشارع الغرفة التجارية، وذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى.