15 مليون جنيه لتطوير الوحدة الصحية بمنطقة الخزان بأسوان

قال الدكتور إيهاب حنفي، مدير مديرية الصحة بأسوان، أن الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب والتي زارها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برفقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تُقام على مساحة 1200 متر مربع، وسيتم تطويرها بتكلفة 15 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الوحدة تضم عيادات للطوارئ، وطب الأسرة، والأسنان، وتنظيم الأسرة ومتابعة الحمل، إلى جانب أماكن مخصصة لاستقبال المرضى، وأماكن أخرى للتطعيم والتثقيف الأسري، وصالة انتظار، ومعمل تحليل دم، ومعمل طفيليات، وصيدلية.

وخلال شرحه لرئيس الوزراء، سلّط "حنفي" الضوء على مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، الذي يخدم سكان المحافظة من خلال 5 مراكز، هي أسوان، ودراو، وكوم أمبو، ونصر النوبة، وإدفو.

ونوه مدير مديرية الصحة بأسوان، إلى أن المحافظة يتوافر بها 248 وحدة ومركزًا صحيًا، تقدم الخدمة الصحية للمواطنين بالمحافظة، لكن عدد الوحدات والمراكز الصحية المدرجة بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة عددها 113 وحدة، لافتًا إلى فتح 116104 ملفات أسرة، إضافة إلى 469897 ملفًا فرديًا، كما وصل عدد المفحوصين إلى 85680 فردًا، وهناك 11 مستشفى مدرجة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وحول الموقف التنفيذي للوحدات الصحية المدرجة بمنظومة التأمين الشامل، أوضح "حنفي" أنه تم الانتهاء من تجهيز 25 وحدة بنسبة تنفيذ تتراوح ما بين 85% و90%، إلى جانب 50 وحدة أخرى بنسبة تنفيذ تتراوح ما بين 60% - 85%، إضافة إلى 30 وحدة تتراوح نسبة التنفيذ بها ما بين 50% - 60%، وثماني وحدات بنسبة 25%.

وأشار إلى أن الوحدات والمراكز الصحية مُوزعة على مختلف مُدن المُحافظة، حيث يوجد بإدارة أسوان 22 وحدة و3 مراكز صحية، و7 وحدات و3 مراكز بدراو، و19 وحدة و5 مراكز بكوم أمبو، و12 وحدة و6 مراكز بنصر النوبة، و13 وحدة بإدفو شرق، و20 وحدة و3 مراكز بإدفو غرب.

يذكر أن مركز أسوان به 6 مستشفيات متنوعة هي الرمد، وحميات أسوان، وأبو سمبل الدولي، وأسوان التخصصي، ومعهد الأورام، والتأمين الصحي، ويضم مركز دراو مستشفى دراو المركزي، بينما يضم مركز كوم أمبو مستشفى كوم أمبو، ومركز نصر النوبة به مستشفى نصر النوبة، أما مركز إدفو فيضم مستشفيي إدفو العام، والسباعية.