لأول مرة منذ أشهر.. "صحة أسوان" تعلن "صفر" إصابات كورونا

تعافى مساء أمس، 8 مصابين بفيروس كورونا المستجد في أسوان، وتقرر خروجهم من مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة ونزل الشباب الدولي بطريق السادات.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجدـ مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، إن الحالات التي تماثلت للشفاء هم "عيدة . ص . م، وجابر . ت . ح، و فريال . ح . م، وماهر . ع . م، وفاطمة الزهراء . س . س، ومحمود . م . ي، ومحمد . س . م، ووفاء . ر . ز".

ولفت أبو المجد، إلى أنه لأول مرة منذ شهور لم تسجل محافظة أسون إصابة جديدة بفيروس كورونا.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، جرى تجهيزه لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي.