أبناء الدابودية يتجمعون بمحكمة أسوان قبل النطق بالحكم في مجزرة الهلايل

شهد محيط مجمع محاكم أسوان، اليوم الأحد، تجمع عدد كبير من أبناء قبيلة الدابودية، ترقبا لسماع الحكم على 10 متهمين من أبناء "الدابودية" في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"مجزرة الهلايل والدابودية" والتي راح ضحيتها 26 شخصا خلال شهر أبريل من عام 2014.

يذكر أن مشاجرة دامية نشبت بين أبناء الدابودية والهلالية في أسوان، مطلع أبريل 2014 بمنطقة السيل الريفي، والتي راح ضحيتها 26 شخصًا من الطرفين.

وألقى رجال الامن القبض في أعقابها على 163 متهمًا من الطرفين، وجرى تبرئة 100، والحكم بالإعدام والحبس بأحكام مختلفة على 63 آخرين، قبل أن تلغيها محكمة النقض وتعيد أوراق القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت ببراءتهم، وأيدت الحكم على 8 متهمين غيابيا والذين تقدموا بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، حيث جرى التحفظ عليهم خلال حضورهم جلسة إعادة المحاكمة.

وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم، بالإضافة إلى متهمين اثنين جرى إعادة محاكمتهما.