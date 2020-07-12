أبناء الدابودية يتجمعون بمحكمة أسوان قبل النطق بالحكم في مجزرة الهلايل
كتب:
عبد الله مشالي
01:59 م | الأحد 12 يوليو 2020
شهد محيط مجمع محاكم أسوان، اليوم الأحد، تجمع عدد كبير من أبناء قبيلة الدابودية، ترقبا لسماع الحكم على 10 متهمين من أبناء "الدابودية" في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"مجزرة الهلايل والدابودية" والتي راح ضحيتها 26 شخصا خلال شهر أبريل من عام 2014.
يذكر أن مشاجرة دامية نشبت بين أبناء الدابودية والهلالية في أسوان، مطلع أبريل 2014 بمنطقة السيل الريفي، والتي راح ضحيتها 26 شخصًا من الطرفين.
وألقى رجال الامن القبض في أعقابها على 163 متهمًا من الطرفين، وجرى تبرئة 100، والحكم بالإعدام والحبس بأحكام مختلفة على 63 آخرين، قبل أن تلغيها محكمة النقض وتعيد أوراق القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت ببراءتهم، وأيدت الحكم على 8 متهمين غيابيا والذين تقدموا بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، حيث جرى التحفظ عليهم خلال حضورهم جلسة إعادة المحاكمة.
وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم، بالإضافة إلى متهمين اثنين جرى إعادة محاكمتهما.