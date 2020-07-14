هشام الحصري: قانون الزراعة الجديد أمام البرلمان المقبل

قال اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن هناك قانون جديد للزراعة جارٍ إعداده حاليا، ويشمل كل أنشطة القطاع الزراعي، ويتولى تنظيمها ويتصدى لكل المشكلات التي تواجه القطاع، ويفتح الأفق أمام تطوير الزراعة وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن القانون الذي يحكم الزراعة في مصر الآن صدر عام 1966 وسيتم عرض القانون الجديد على البرلمان المقبل في دورته الجديدة عام 2021.

وأشار خلال مؤتمر تحديات الزراعة في عصر كورونا عبر تقنية زووم إن عقوبات غش المبيدات في قانون الزراعي الحالي ضعيفة جدا، وهو ما شجع على نمو سوق موازي للمبيدات في مصر، وتشغل حيزا ليس صغيرا في السوق المصري الآن، وأن أغلب من يغشون المبيدات يستغلون جهل المزارع بضوابط استخدام المبيدات ويتسببون بذلك في الإضرار بصحة الفلاح خلال استخدامه للمبيد وصحة المواطن المستهلك للسلع الزراعية وتعريض الإنتاج الزراعي للتدهور من حيث الكم والكيف، إلى جانب الإضرار بسمعة المنتج الزراعي المصري في الخارج لذلك يجب تغليط العقوبات فيما يخص غش المبيدات.

وأضاف أنه يجب زيادة عدد مراقبي المبيدات في مصر حيث لا يتناسب العدد الحالي مع حجم السوق ومساحة الأراضي الزراعية المستهلكة للمبيدات، وأنه يجب منح هؤلاء الضبطية القضائية لتمكينهم من تحرير المخالفات بشكل فوري للمتجاوزين لأن مخالفة غش المبيدات يجب أن يتم توثيقها مباشرة وإلا تم إخفاؤها.

وقال الحصري إنه اتفق مع وزير الزراعة السيد القصير على إعداد مذكرة وتوجييها إلى وزير العدل لسرعة منح الضبطية القضائية لمراقبي المبيدات.