السبت.. "الزراعة" تفتتح 6 مزارع للإنتاج الحيواني في البحيرة

يفتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء، السبت المقبل 6 مزارع للإنتاج الحيوني بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزيرالزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.

وصرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بأن المرحلة الأولى شهدت رفع كفاءة المزارع وتطويرها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لـ 6 مزارع موزعة على 4 محافظات، حيث وفرت المزارع 300 فرصة عمل للشباب من تلك المحافظات.

وقالت مروة أسامة، المدير التنفيذي لشركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير، إن المزارع التي سيتم افتتاحها هي ملك لوزارة الزراعة، وكانت لا تعمل بكامل طاقتها وإنتاجها وتم توقيع برتوكول تعاون مع شركة أرض الخير، التابعة لمؤسسة مصر الخير، في مطلع شهر فبراير الماضي، لتشغيل المزارع التابعة لوزارة الزراعة بكامل طاقتها وتطويرها ورفع كفاءتها.