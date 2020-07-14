الدولار يصعد بعد قلق المستثمرين من التوتر بين الصين وأمريكا

صعد الدولار الأمريكي الثلاثاء، بينما قوّض التوتر الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والصين، وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ثقة المستثمرين، رغم أنّ التحركات في سوق العملة كانت محدودة في جلسة هادئة.

ورغم تراجع أسواق الأسهم مع توخي المستثمرين الحذر، فإنّ الين وهو من عملات الملاذ الآمن، لم يطرأ عليه تغير يذكر، فيما صعد الفرنك السويسري، وهو عملة أخرى يقبل عليها المتعاملون في أوقات الضبابية، على نحو طفيف مقابل اليورو، ما يشير إلى مخاوف محدودة بين مستثمري النقد الأجنبي.

وتواجه الأسواق الآن تهديدا إضافيا من المعاملة بالمثل بين واشنطن وبكين، بسبب خلافات بشأن دخول الأسواق المالية الأمريكية والحريات المدنية في هونج كونج ومطالب بالسيادة في بحر الصين الجنوبي.

وسجل مؤشر الدولار في أحدث تعاملات له ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل سلة عملات ليصل إلى 96.662، ما يبقيه في نطاق ضيق جرى تداوله فيه منذ مايو.

وتراجع اليورو 0.1% مقابل الدولار ليسجل 1.1331 دولار، وانخفضت العملات شديدة الانكشاف على المعنويات إزاء التجارة الدولية لكن ليس بمقدار كبير. ونزل الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6930 دولار أمريكي فيما انخفض اليوان الصيني في المعاملات الخارجية إلى 7.0185 مقابل الدولار.