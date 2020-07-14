وزير الأوقاف: الدولة لم تشعر الأسر بأي أزمة في إيجاد السلع

بدأ، منذ قليل، مؤتمر توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، الخاص بصكوك الأضاحي.

وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتوفير رؤوس الأضاحي وذبحها في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه لم تحدث مشكلة على الإطلاق خلال الأعوام الماضية، لأن هناك نية صادقة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية لوجه الله سبحانه وتعالى.

وأكد وزير الأوقاف: "نحن حريصون دائما على إيصال اللحوم إلى أسوان أو سيناء بنفس درجة الحرارة التي تساعد على حفظ اللحوم حتى إيصالها للأسر".

وأضاف: "نسعى بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى توفير كل المواد الغذائية والتموينية، خصوصا في ظل أزمة كورونا، وبفضل الله وجهود الدولة المصرية لم تشعر الأسر بأي أزمة في إيجاد السلع الغذائية".

وقال وزير الأوقاف: "نستورد رؤوس حية، ثم يتم الذبح في الوقت الشرعي من العام، أما التوزيع فبمتوسط 10 أطنان تقريبا".